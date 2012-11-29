Тимошенко всьоме очолила рейтинг найвпливовіших жінок України

Журнал «Фокус» всьоме опублікував рейтинг 100 найвпливовіших жінок України, на першому місці, як і в семи попередніх рейтингах, опинилася Ю.Тимошенко

Свій вибір редакція пояснює тим, що Юлія Тимошенко, незважаючи на тюремне ув’язнення, залишається ключовим учасником політичних процесів у країні.

Як і Ю.Тимошенко, свої позиції в рейтингу зберегли перший заступник голови Адміністрації Президента України – представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина Акімова і засновник фонду «АнтиСНІД» Олена Пінчук, які посідають друге і третє місце відповідно.

У цілому, перша десятка порівняно з минулим роком змінилася трохи. Новачком топ-10 «Фокусу» стала Валентина Арбузова, мати нинішнього голови Нацбанку, яка потрапила до рейтингу вперше і одразу на 8-е місце. Стрімкий злет В.Арбузової пояснюється не тільки тим, що вона очолює швидко зростаючий Всеукраїнський банк розвитку, власником якого є старший син Президента Олександр Янукович, а й родинними зв'язками з головою Національного банку – Сергієм Арбузовим.

Другий новачок десятки — Лідія Ізовітова, яка минулого року посідала 17-е місце. Зростання її впливовості пов'язане з посиленням ролі судової влади у політичному житті країни. А вона як заступник голови Вищої ради юстиції має можливість впливати, зокрема, на ухвалення рішень щодо призначення або звільнення суддів.

Цього року на розстановку сил найвпливовіших жінок України вплинули парламентські вибори. Із 17 нових учасниць рейтингу третина - новообрані депутати. Якщо враховувати партійну приналежність учасниць рейтингу, то більшість у списку найвпливовіших жінок належить представницям Партії регіонів.

Цікаво, що лідер партії «Україна - Вперед!» Наталія Королевська після програшу на виборах опустилася з 11-го на 28-е місце.

У цілому серед найвпливовіших жінок найбільше бізнес-леді. Кожна четверта учасниця володіє або керує якоюсь справою.

Як і раніше, учасниць рейтингу оцінювали впливові чоловіки країни, які мали обрати 100 найвпливовіших пані у політиці, бізнесі, науці, спорті, шоу-бізнесі і медіасередовищі. Експерти оцінювали жінок за п'ятьма критеріями: близькість до ухвалення державних рішень, бізнес-вплив, вплив на громадську думку, особиста популярність і родинні зв'язки, надаючи їм місця від 1 до 100. Чим більше балів одержували номінанти, тим вище було їх місце.

Перша десятка найвпливовіших жінок України:

1. Ю.Тимошенко, лідер ВО «Батьківщина».

2. І.Акімова, перший заступник голови АП України – представник президента в Кабінеті міністрів.

3. О.Пінчук, засновник Фонду Олени Пінчук «АнтиСНІД», голова Наглядової ради телегрупи StarLightMedia.

4. Тетяна Бахтєєва, народний депутат.

5. Раїса Богатирьова, віце-прем'єр-міністр України, міністр охорони здоров'я.

6. Олена Лукаш, радник президента України – представник Президента в Конституційному Суді.

7. Олена Притула, головний редактор інтернет-газети «Українська правда».

8. Валентина Арбузова, голова правління Всеукраїнського банку розвитку.

9. Юлія Льовочкіна, народний депутат.

10. Лідія Ізовітова, заступник голови Вищої ради юстиції