У двох організаціях Свободи змінилися керівники

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», відповідне рішення було прийнято учора під час звітно-виборчої конференції за участі голови партії Олега Тягнибока. Раніше О.Кайда склав свої повноваження керівника облорганізації партії у зв’язку з обранням його народним депутатом України.

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За поданням О.Тягнибока на посаду голови обласної організації обрали заступника голови В. Стаюру.

Під час конференції її учасники також обговорили підсумки роботи обласної організації під час парламентських виборів 2012 року та висунули делегатів на XXVI з’їзд ВО «Свобода», який відбудеться 8 грудня в Києві.

Довідка УНІАН. В.Стаюра народився 1966 року в селі Буцнів на Тернопільщині. З 2008 року обіймав посаду заступника голови Тернопільської обласної організації ВО "Свобода" з питань партійної дисципліни.

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Партійна конференція Луганської обласної організації ВО "Свобода" обрала своїм головою Артема Заїку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, його кандидатуру було запропоновано керівництвом партії.

У телефонному інтерв'ю кореспонденту УНІАН куратор луганської обласної організації Ігор Швайка відмовився коментувати відставку попереднього голови Олександра Кобзєва, пославшись на рішення керівництва партії та свою зайнятість.

Як сказав І.Швайка відкриваючи конференцію, "нині ВО "Свобода" перейшла в нову фазу своєї діяльності - ми стали парламентською партією. В плані партійного будівництва наше основне завдання - це розширення мережі осередків і залучення до націоналістичних лав усе більшої кількості луганчан. На кожному нашому партійцеві лежить обов'язок із залучення активних людей, яким небайдужа доля України".

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Артему Заїці 34 роки, має вищу освіту, приватний підприємець, проживає в місті Ізюм Харківської області. На парламентських виборах-2012 балотувався від опозиційних сил по мажоритарному виборчому округу №108, але програв.