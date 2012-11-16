"Свобода" в Харкові провела марш на захист нації

Як передає кореспондент УНІАН, о 17-й годині близько 120 активістів ВО «Свобода» та її прихильників, в основному з числа студентської молоді, розпочали ходу і пройшли від вулиці 23-го Серпня проспектом Леніна до пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Харкова, де провели мітинг.

Активісти несли в руках символіку «Свободи», державні прапори, а також гасла з написами: «Чужинець – загроза нації!», «Слобідський край – бандерівський!». Учасники ходи періодично скандували: «Слава нації!», «Бандера прийде – порядок наведе!», «Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець!», «Зупинимо міграцію – врятуємо націю!».

Пройшовши половину шляху, учасники маршу запалили смолоскипи.

Працівники міліції від самого початку акції супроводжували її учасників, які рухалися тротуарами. Рух транспорту протягом ходи ніде не припинявся.

Промовці на мітингу засудили політику нинішньої влади, яка, на їхню думку, «не захищає українців», і закликали «припинити нищення української нації». «Політика влади спрямована на винищення українців і заселення їхньої землі чужинцями», - було заявлено в одному з виступів.

Акція пройшла без ексцесів, порушень громадського порядку не було. Водночас працівниками міліції був зачитаний лист про заборону маршу і складений адміністративний протокол на відповідального за проведення акції.

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Коментуючи події, голова Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор Швайка сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що, незважаючи на заборону, його організації вдалося провести заходи. «Було подано альтернативну заявку, і ми провели марш та мітинг», - сказав лідер харківської «Свободи».

При цьому він засудив дії правоохоронців, вважаючи, що міліція сьогодні «діє не в інтересах України».

Характеризуючи акцію, І.Швайка зазначив, що «це була презентація нашого проекту програми протидії нелегальній міграції та мінімізації міграційних процесів на демографічну ситуацію в Україні».

«Цей проект «Свобода» буде подавати як законопроект на розгляд Верховної Ради», - повідомив І.Швайка.

Говорячи про учасників акції, він сказав, зокрема, що вони, особливо студенти, «на собі відчувають соціальну несправедливість». «Наші студенти скаржаться, зокрема, що їх набагато гірше забезпечують житлом, аніж іноземних студентів, і це так», - сказав І.Швайка. «Але, - додав він, - це лиш мізерна частка проблем, пов’язаних з нелегальною міграцією, і наша сьогоднішня акція має на меті привернути до них увагу».

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов Харківської міської ради до обласної організації ВО «Свобода» про заборону маршу проти нелегальної міграції.