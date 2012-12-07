Немирі намагались вручити повістку в аеропорту

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, даний інцидент стався приблизно о 18.00. В той же час, в прес-службі не уточнили всі обставини справи, пославшись на те, що Г.Немиря в понеділок 10 грудня має зробити офіційну заяву з цього приводу.

В прес-службі також не уточнили за якою справою Г.Немирі намагалися вручити повістку. В той же час, в «Батьківщині» наголосили, що такі дії представників прокуратури є незаконними та є свідченням продовження політичних репресій проти представників опозиції.

В той же час, в ефірі одного з телеканалів народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко заявив, що слідчі намагалися вручити Г.Немирі повістку у справі про гроші, які були начебто витрачені на піар лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Подільський районний суд визнав діяльність колишнього віце-прем'єр-міністра України Григорія Немирі протиправною і зобов'язав його надати інформацію за запитами Асоціації «Український правозахисний альянс» (УПА).

"Подільський районний суд Києва визнав діяльність колишнього віце-прем'єр-міністра України Григорія Немирі протиправною і зобов'язав його згідно з Законом України про інформацію відповісти на запити Асоціації "Український правозахисний альянс"", - сказав президент УПА адвокат Сергій Демченко. Він підкреслив, що є рішення суду, яке підлягає виконанню. В разі його ігнорування Немирю може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, крім того, "стосовно нього може бути вжито й інших заходів", зазначив адвокат.