Тимошенко «благословила» Яценюка у лідери фракції

Про це УНІАН повідомило джерело в «Батьківщині».

Зокрема, таку підтримку Ю.Тимошенко висловила в своєму листі, адресованому народним депутатам від об’єднаної опозиції «Батьківщина». За словами співрозмовника агентства, відповідний лист був зачитаний сьогодні захисником Ю.Тимошенко Сергієм Власенком під час сьогоднішнього засідання фракції «Батьківщина».