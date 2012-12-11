Тимошенко «благословила» Яценюка у лідери фракції
20:40, 11 грудня 2012Політика
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Кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду лідера фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України підтримала лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Кандидатуру Яценюка на посаду лідера фракції «Батьківщина» підтримала і Тимошенко
Про це УНІАН повідомило джерело в «Батьківщині».
Зокрема, таку підтримку Ю.Тимошенко висловила в своєму листі, адресованому народним депутатам від об’єднаної опозиції «Батьківщина». За словами співрозмовника агентства, відповідний лист був зачитаний сьогодні захисником Ю.Тимошенко Сергієм Власенком під час сьогоднішнього засідання фракції «Батьківщина».
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