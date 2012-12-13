Азаров завтра проведе засідання Кабміну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

Засідання почнеться об 11.00.

Під час засідання Кабміну заплановано проведення брифінгів за участю міністра екології та природних ресурсів України Едуарда Ставицького і голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Миколи Пашкевича.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, Верховна Рада дала згоду на призначення М.Азарова на посаду прем'єра.

Президент України Віктор Янукович підписав указ про призначення М.Азрова прем'єр-міністром.