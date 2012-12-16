Румунія тимчасово закрила в'їзд для українських вантажівок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Чернівецького прикордонного загону.

В період вихідних днів ситуація з погодними умовами на території Румунії дещо загострилася у зв’язку сильним снігопадом та заметіллю дорожнього полотна траси Е-85 (Сірет -Сучава). А тому румунська сторона прийняла рішення і повідомила українську сторону про тимчасове призупинення руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Сірет - Порубне», зазначили в пресс-службі.

Враховуючи обмеження руху через цей пункт пропуску, прикордонники рекомендують відкласти в найближчий період поїздки до Румунії. Особам, яким все ж таки вкрай необхідно відвідати Румунську Республіку прикордонники пропонують обрати пункт пропуску «Дяково» (Закарпатська область, Виноградівський район).

«Поряд з цим, водіям слід прислухатися до вимог компетентних органів Румунії та обов’язково оснастити автотранспорт зимовими шинами, ланцюгами, лопатами та іншими необхідним обладнанням для дій у випадку потрапляння у снігові замети», - наголошується у повідомленні.

Про зняття обмеження руху та покращення погодних умов Державна прикордонна служба України обіцяє поінформувати додатково через засоби масової інформації.