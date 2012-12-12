МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Румунії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

За словами О.Дикусарова, 8-10 грудня у Румунії різко ускладнилися погодні умови (потужні снігопади і посилення вітру). Основна європейська магістраль Е-85 (Сірет - Бухарест) функціонує з обмеженнями, викликаними роботою снігоприбиральної техніки.

Певні обмеження руху автотранспорту існують також на дорогах у напрямках Сучава – Бая-Маре і Сучава - Ботошань. У цьому зв’язку компетентні органи Румунії вимагають від водіїв обов’язкового оснащення автотранспорту зимовими шинами, ланцюгами, лопатами тощо для відповідних дій у випадку потрапляння у снігові замети.