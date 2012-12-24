Синоптики кажуть, що Київ продовжить завалювати снігом

За прогнозами Укргідрометцентру, у найближчі дві години з утриманням у першій половині ночі 25 грудня у Києві очікується сильний сніг.

Про це повідомляє сайті Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 16.00 у Києві фіксуються десятибальні пробки за десятибальною шкалою.

У центрі Києва було зафіксовано кілька десятків аварій, рух наземного транспорту практично паралізовано.

Державтоінспекція перекрила ряд вулиць через складні погодні умови. ДАІ не рекомендує водіям їхати вулицею Михайла Грушевського і пропускає туди лише великі автомобілі.

Окрім сильного снігопаду на пробки впливають періодичне перекриття руху у зв'язку з проїздом перших осіб держави (сьогодні проходять церемонії представлення новопризначених членів Кабінету міністрів – УНІАН).