Тягнибок натякнув, що піде у президенти

Таке заявив лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок в ефірі телеканалу ТВі, пише Українська правда.

"Зараз ми говоримо про президентські вибори. Тут дуже важливо щоби опозиція зуміла визначитися на єдиному кандидаті у другому турі", - уточнив він.

"Я думаю, що буде дуже небезпечно, якщо опозиція виставить зразу тільки одного кандидата. Виборча кампанія президентська вона є дуже довга. Сьогодні, даруйте, коли і у депутатів стріляють так просто, опозиційних…", - зазначив політик.

Тягнибок додав, що "зараз треба обговорити, і ми готові до обговорення питань, яка би була найбільш оптимальна схема, але я би так фанатично не падав головою в той, знаєте, такий вир пропозицій, як опозиція має діяти в президентських виборах, що от маємо визначити одного єдиного кандидата".

"До 15-го року ситуація все-таки буде змінюватися. Ми можемо побачити таку картину, що в другий тур можуть увійти навіть двоє опозиційних депутатів. І таке може статися. З іншої сторони, якщо буде така тенденція, що входить в другий тур представник влади, президент Янукович, і будь-який кандидат від опозиції, отут вже важливо, щоб вся опозиція підтримала цього єдиного кандидата", - уточнив він.