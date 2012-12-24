Яценюк: Якщо я скажу, що не хочу бути президентом, ви мені не повірите

Яценюк в інтерв'ю виданню «Комерсант-Україна» пояснив, чому поки не готовий вступити в боротьбу за президентське крісло.

«Участь Юлії Тимошенко у президентських виборах означає, що я її беззастережно підтримую. Якщо я вчиню інакше і цього не зроблю, це означатиме не лише розрив наших домовленостей, але й зраду мільйонів виборців. Вона має пріоритет. Якщо Юлія Тимошенко балотується в президенти, то мій обов'язок її підтримати».

На зауваження журналіста, що висувати Юлію Тимошенко зараз це, практично, абсурд, оскільки шансів на те, що українські суди ухвалять рішення на її користь, ніяких, і на те, що виконають рішення Європейського суду з прав людини, - теж небагато, Яценюк зазначив:

«А ви могли припустити, скажімо, в 2009 році, що Юлію Тимошенко політично засудять на сім років? Напевно ви сказали б мені, що цього не станеться. Ми не знаємо, що можливо і що неможливо. Неможливо було передбачити, що в 2006 році Віктор Янукович стане прем'єр-міністром, а в 2010-му - президентом. Так що відкиньте логіку, нею можна керуватися, навіть граючи в шахи! Треба чинити і жити так, як вважаєш правильним, як би це не було важко. Якщо я скажу, що не хочу бути президентом, ви мені не повірите. Це було б неправдою. Посада президента - це реальна можливість змінити країну. Але чинити правильно в цій ситуації - значить підтримати Юлію Тимошенко в тому випадку, якщо вона зможе балотуватися».