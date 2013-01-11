За декриміналізацію «статей Тимошенко і Луценка» голосували 8 регіоналів (список)

Двадцять чотири члени фракції «Батьківщина» не проголосували за ухвалення в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України».

З 99 членів фракції «Батьківщина», «за» проголосували 75 депутатів, «утрималось» – 0, не проголосувало четверо (Олександр Бригинець, Ігор Бриченко, Микола Катеринчук та Руслан Князевич) та 20 депутатів фракції були відсутні (серед них Анатолій Гриценко, Микола Мартиненко, Андрій Парубій, Сергій Соболєв, Віктор Швець, Андрій Шевченко).

З 42 членів фракції “УДАР” «за» проголосувало 33, «утрималось» – 0, не проголосувало 5-ро, відсутні - 4 депутати.

З 36 представників фракції “Свобода” не голосували лише двоє, решта – 34 підтримали відповідний законопроект.

Не дали жодного голосу представники фракції Комуністичної партії України, натомість «за» висловились 8 народних депутатів із фракції Партії регіонів (Яків Безбах, Віктор Бондар, Віктор Жеребнюк, Олег Кулініч, Віктор Развадовський, Григорій Смітюх, Юрій Шаповалов та Нестор Шуфрич).

З 27 позафракційних депутатів «за» проголосувало 11, «проти» – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 13.

В даному законопроекті в Прикінцевих положеннях було передбачено звільнити від покарання (основного і додаткового) осіб, засуджених за статтею 365 Кримінального кодексу України, за діяння, злочинність і караність яких усувається цим законом. Також передбачено звільнити від покарання (основного і додаткового) осіб, засуджених за статтями 365-1 та 424 Кримінального кодексу України. Таке звільнення «здійснюється в порядку, передбаченому статтею 405-1 Кримінального процесуального кодексу України. Справи про таке звільнення розглядаються судами протягом 5 днів з дня надходження відповідної заяви засудженого, подання прокурора або органу, що відає виконанням покарання».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України».