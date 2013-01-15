300 українців загинули у пожежах і ДТП вже у цьому році

Така інформація міститься у Довідкових даних щодо кількості надзвичайних ситуацій з початку 2013 року Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, повідомляється, що з початку року сталося 1828 пожеж, упродовж останньої доби – 125, в т.ч. у житловому секторі, відповідно, – 1290 (95), у виробничій сфері – 56 (4), на транспорті – 92 (3), інші – 390 (23), під час яких загинуло 178 (11) осіб, постраждало – 84 (8), врятовано – 118 (16).

В той же час з початку року сталося 820 дорожньо-транспортних подій, за добу – 55, в яких загинуло 124 (5) особи та постраждали 1071 (64) особа.