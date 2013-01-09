У Запоріжжі зіткнулися маршрутки: закривавлених людей виносили на ношах

За свідченням очевидців події, ДТП сталася сьогодні, 9 січня, близько 11.30, і працівники «швидких», які прибули на місце аварії, на ношах вивантажували із салонів скривавлених людей.

В управлінні ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області УНІАН інформацію про ДТП підтвердили.

«Зіткнулися 2 пасажирських мікроавтобуса «Volkswagen» і «БАЗ». У салонах обох «маршруток» були пасажири. Серед них є постраждалі. Скільки – поки що невідомо: на місце події були викликані кілька бригад «швидкої допомоги», які госпіталізували людей до різних медустанов, тому достовірної інформації про кількість потерпілих і тяжкість одержаних ними травм поки що немає. На місці події працюють співробітники державтоінспекції, які встановлюють обставини і причини ДТП», - повідомили в управлінні.