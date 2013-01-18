"Свобода" проти видобутку сланцевого газу на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», про це 17 січня заявив голова Донецької міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Артур Шевцов.

Як відомо, 16 січня за рішення «Про погодження проекту угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки «Юзівська» між Україною і концерном «Шелл» проголосували 106 депутатів обласної ради зі 180, 10 виступили проти.

Водночас за повідомленням прес-служби “Свободи”, депутати визнають, що при ухваленні цього документу вони не мали змоги ознайомитися з проектом угоди, який і досі приховують від журналістів та громадськості.

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Народний депутат України від ВО «Свобода», голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірина Сех підкреслює, що «за законодавством, проект угоди про розподіл продукції мав надійти в місцеві ради у тримісячний термін після проведення конкурсу та оголошення переможця. Тендер завершився в травні 2012-го, але обласні ради так і не побачили тексту угоди. Вочевидь, уряду було що приховувати від територіальних громад і місцевих рад».

У Во “Свободі” нагадують, що за висновками екологів, видобуток сланцевого газу в Україні завдасть значної шкоди довкіллю. Для видобутку застосовується небезпечний метод гідророзриву, при цьому також не обходиться і без токсичних речовин, які можуть, наприклад, спричинити забруднення води.

Голова Донецької міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Артур Шевцов наголошує, що зважаючи на небезпеки, пов`язані з видобуванням сланцевого газу, чимало європейських країн відмовилися від цієї технології.

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Довідка УНІАН. 16 січня на сесії Донецької облради міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков заявив, що “у разі успіху пошукових робіт на цій ділянці, на це передбачається на перші 5 років порядка 410 млн дол. на буріння свердловин 15, а вже через 5-6 років ми вийдемо на обсяги видобутку газу в обсязі кілька мільярдів кубометрів газу, через 10 років дійдемо до обсягу в 10 млрд. кубометрів, а на піку видобутку через 15 років - до 20 млрд. кубометрів газу в рік тільки по цій ділянці “.

О. Проскуряков зазначив, що 410 млн дол. буде вкладено інвесторами тільки на початковій стадії проекту на розвідку родовищ, і в разі, якщо надії виправдаються, то при видобутку загальний обсяг інвестицій, в тому числі в інфраструктуру, складе від 10 до 50 млрд доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання "Свобода", голова парламентського Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірина Сех внесла на розгляд Верховної Ради проект постанови про парламентські слухання на тему: "Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні".

Планується, що слухання відбудуться 20 березня 2013 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода».

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, 2012 року органи державної влади вжили низку заходів щодо прискорення видобутку сланцевого газу в Україні. Зокрема, Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, згідно з якими до вуглеводневої сировини, нетрадиційних вуглеводнів віднесено газ сланцевих товщ. Кабінет міністрів України затвердив умови конкурсів на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Олеської та Юзівської ділянок.

"Водночас, можливі екологічні проблеми, пов’язані з видобуванням сланцевого газу в Україні, зокрема, екологічні наслідки застосування технології гідророзриву пласта, викликають протести громадськості, а також спричиняють численні звернення громадських організацій до органів влади України, міжнародних організацій та Європарламенту, – йдеться в проекті постанови.