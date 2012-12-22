Посол США: Україна має достатньо ресурсів, щоб бути енергонезалежною

05:36, 22 грудня 2012
Суспільство
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Україна має достатньо ресурсів для енергонезалежності, особливо з урахуванням потенційних покладів сланцевого газу.

Таку думку висловив Посол США в Україні Джон Теффт у своїй статті в газеті KyivPost.

Він нагадав, що в результаті встановлення ринкової ціни на газ інші країни посткомуністичного табору змушені були різко скоротити споживання енергії, що було поштовхом для більшого використання внутрішніх джерел енергії і зробило їх прибутковими.

«Подібні зміни мають відбутись тут. Україна має достатньо ресурсів, аби бути практично енергонезалежною – особливо зважаючи на «революцію сланцевого газу», яка пішла зі США, і власні українські потенційні резерви сланцевого газу», – заявив посол.

Він вважає, що подібний розвиток ситуації докорінно міг би змінити енергетичні відносини між Україною та Росією та розірвати взаємозалежність, яка не відповідає інтересам жодної зі сторін.

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