Лікар: Депутату Слюз не потрібна госпіталізація

Народний депутат України від «Батьківщини» Тетяна Слюз не потребує госпіталізації. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв сьогодні на брифінгу перед медзакладом .

Він наголосив, що Тетяні Слюз була надана вся необхідна медична допомога відразу після того, як вона заявила про погіршення самопочуття.

“Тетяні Ярославівні запросили чергового лікаря, зробили кардіограму, надали допомогу”, - сказав М.Афанасьєв.

Говорячи про начебто наявні на тілі Т.Слюз побої, М.Афанасьєв зазначив, що медики дійсно фіксують на правому передпліччі та лівому плечі депутата дві плями різного часу виникнення.

Водночас колега Т.Слюз, народний депутат Людмила Денісова наголосила, що лікар ЦКЛ «Укрзалізниці», який прибув до Т.Слюз, поміряв їй тиск, однак сказав, що в нього “немає пігулок і крапель”.

За словами Л.Денісової, через те, що Т.Слюз продовжувала потребувати медичної допомоги, депутатам довелось викликати «швидку допомогу».

У свою чергу начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков зазначив, що жінки - народні депутати були законно видалені з медичного блоку на 9-му поверсі ЦКЛ “Укрзалізниці” на виконання рішення Дзержинського райсуду Харкова.

“Це було зроблено законним чином, законним шляхом”, - сказав І.Колпащиков.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від «Батьківщини» Олександра Кужель, Т.Слюз та Л.Денісова, які 16 січня в ЦКЛ «Укрзалізниці» приєдналися до акції громадської непокори екс-прем’єра Юлії Тимошенко, заявили, що сьогодні вранці, 18 січня, їх силоміць видворили за межі лікарняного блоку екс-прем’єра.

При цьому Т.Слюз заявила про нанесення їй тілесних ушкоджень. Депутат продемонструвала гематоми на тілі і заявила про намір подати заяву до правоохоронних органи за фактом нанесення їй тілесних ушкоджень.

Як заявила Т.Слюз, «тюремники діяли агресивно по відношенню до жінок-депутатів, і зрозуміло, що акція була спланована ними завчасно».