Соратниця Тимошенко показала синці і розповіла, що їх тягли, як худобу (доповнена)

Про це повідомляє Харківський інтернет-сайт "Главное".

Т.Слюз продемонструвала гематоми на тілі і заявила про намір подати заяву до правоохоронних органи за фактом нанесення їй тілесних ушкоджень.

Депутат викликала міліцію.

Пізніше головлікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв підтвердив наявність гематом на тілі депутата.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», Т.Слюз також повідомила, що наявність синців на руках зафіксована лікарями харківської лікарні «Укрзалізниці», а синці на ногах почали проявлятися лише зараз, тому народний депутат наполягатиме на проведенні судово-медичної експертизи. Їй також вже зроблено три кардіограми.

У прес-службі також заявили, що народні депутати з фракції «Батьківщина» звертатимуться до прокуратури щодо силового видалення депутатів Т.Слюз, Олександри Кужель та Людмили Денісової з лікарні.

Як заявила Т.Слюз, «тюремники діяли агресивно по відношенню до жінок-депутатів, і зрозуміло, що акція була спланована ними завчасно».

«Наші особисті речі, які ми здавали перед побаченням з лідером опозиції Юлією Тимошенко, валялися на сходах. Валізи, телефони… А перед цим бритоголові тягнули нас босих та роздягнутих, як худобу. Шість осіб на кожну жінку. Викинули на сходи, а потім туди полетіло наше взуття», - повідомила вона.

«Керівництво ЦКЛ №5 «Укрзалізниці» не змогло пояснити, за чиїм наказом особисті речі народних депутатів і самі депутати опинилися на сходах лікарні, і визнало, що увесь час перебування із Ю.Тимошенко жінки поводили себе «коректно та тихо» і не заважали нормальній роботі медичного закладу», - зауважили у прес-службі партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці народних депутатів з фракції «Батьківщина» Л.Денісову, О.Кужель і Т.Слюз силоміць видворили за межі лікарняного блоку екс-прем'єра.

Державна пенітенціарна служба України заявила, що сьогодні вранці представник Державної виконавчої служби вручив народним депутатам України О.Кужель, Л.Денисовій і Т.Слюз рішення Дзержинского районного суду м. Харкова, яким задоволено позов керівництва ЦКЛ «Укрзалізниці» і Качанівської виправної колонії (№ 54) про усунення перешкод у діяльності установ і видаленні вказаних осіб з окремого блоку дев'ятого поверху ЦКЛ, що охороняється.