Тюремники не хочуть казати, чи повезуть Тимошенко до суду

Як сказав у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН начальник Управління ДПтС України в Харківській області Євген Бараш, він нічого не може додати до офіційних повідомлень ДПтСУ з приводу Ю.Тимошенко.

На запитання, що начальник Управління може сказати про заяви депутатів стосовно можливої доставки Ю.Тимошенко на сьогоднішнє засідання суду, Є.Бараш сказав: «Я коментарів по телефону ніяких не даю». «До того, що ви офіційно отримали, я нічого не додам», - сказав Є.Бараш.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю,Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко не виключає, що сьогодні його підзахисну спробують доставити на засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Згідно з офіційним повідомленням ДПтСУ, Ю.Тимошенко знову подала письмову заяву про те, що участі у засіданні суду в справі ЄЕСУ не братиме. Зокрема, зазначається в повідомленні, засуджену Ю.Тимошенко під особистий підпис було ознайомлено з викликом її до Київського районного суду Харкова для участі у судовому засідання 18 січня.

За офіційними повідомленнями ДПтСУ, від початку судових засідань у справі ЄЕСУ, які розпочалися в 2012 році, Ю.Тимошенко щонайменше 12 раз відмовлялася від участі в судовому процесі.