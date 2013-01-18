Депутатки знайшли камери в туалеті і душі Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявила народний депутат України Олександра Кужель.

Вона показала журналістам план-схему лікарняного блоку на 9-му поверсі ЦКЛ «Укрзалізниці», де утримується Ю.Тимошенко. На цій схемі були позначені місця, в яких, як стверджують депутати, встановлені приховані відеокамери.

При цьому О.Кужель нагадала, у палаті Ю.Тимошенко встановлені три відеокамери Державної пенітенціарної служби.

Депутат додала, що саме екс-прем’єр одразу ж показала своїм соратницям місця, де встановлені інші приховані камери.

О.Кужель зазначила, що при ввімкненні світла в туалеті, який знаходиться в палаті, одразу починає миготіти торшер над ліжком екс-прем’єра, а в лампочці в самому туалеті стає помітним характерний для відеокамер інфрачервоний вогник. На її думку, це свідчить про наявність у туалеті відеокамери.

“Юлія Тимошенко вже давно не включає світло в туалеті”, - додала О.Кужель.

Вона констатувала, що відеокамери також встановлені у кімнаті для зустрічей із захисниками, і в душі, який є в кімнаті, де перебували жінки-депутати, котрі підтримали акцію непокори Ю.Тимошенко.

Депутат додала, що ще дві неприховані відеокамери встановлені в коридорі й одна - в середині блоку на вході.

“На питання, чиї це відеокамери, нам не дали зрозумілої відповіді”, - сказала О.Кужель.

Крім того, за її словами, у кімнаті, де встановлені монітори, на які йде зображення з камер відеоспостереження, «дуже накурено», також там є три «чорні» входи, на яких немає жодних постів.

О.Кужель наголосила, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, опозиційні депутати вимагають зустрічі із генеральним прокурором Віктором Пшонкою, а також зустрічі всіх депутатів з фракції “Батьківщина” із Президентом України Віктором Януковичем.

За її словами, про цю ситуацію також буде повідомлено в усі дипломатичні посольства.

Довідка УНІАН. 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовилася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

Народні депутати від «Батьківщини» О.Кужель, Тетяна Слюз та Людмила Денісова 16 січня у Харкові в ЦКЛ «Укрзалізниці» приєдналися до акції громадської непокори екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Сьогодні депутати заявили, що рано вранці їх силоміць видворили за межі лікарняного блоку екс-прем’єра.

Міліція заявила, що співробітники Державної виконавчої та пенітенціарної служб, які сьогодні видворяли жінок - народних депутатів з медичного блоку харківської лікарні діяли на законних підставах.