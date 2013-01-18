До суду над Тимошенко з’їхалися два десятки нардепів

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат України Сергій Пашинський (фракція «Батьківщина).

«Нас цікавить усе, - сказав він, говорячи про мету приїзду, - і передусім - критичний стан здоров’я Тимошенко».

За його словами, серед прибулих, зокрема, Сергій Соболєв, Андрій Кожем’якін.

«Добиралися, хто чим: поїздом, автомобілями, а також літаком, і, як не дивно, він прибув вчасно», - сказав С.Пашинський.

Він повідомив, що частина депутатів планують відвідати Качанівську колонію, частина направляється в прокуратуру, аби з’ясувати те, «як виконуються вимоги Тимошенко та жінок-народних депутатів, які підтримали її акцію протесту».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, о 16.00 відбудеться засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ проти Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр-міністр подала письмову заяву про те, що участі у засіданні суду в справі ЄЕСУ 18 січня не братиме.

8 січня Ю.Тимошенко, яка зараз утримується ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. Ю.Тимошенко відмовилася повертатися в свою палату в лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

16 січня жінки-народні депутати О.Кужель, Л.Денісова і Т.Слюз, які прибули на короткотермінову зустріч із Ю.Тимошенко, приєдналися до її акції громадянської непокори і відмовилися покидати лікарню. Вранці 18 січня депутатки були видалені з лікарні. За даними Управління ДПтСУ в Харківській області, народні депутати покинули приміщення блоку, де утримується екс-прем’єр на виконання рішення Дзержинського районного суду Харкова.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.