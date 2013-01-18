Власенко: Я думав, що Тимошенко померла, кілька хвилин вона мене не впізнавала

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

“Стан здоров’я Тимошенко різко погіршився. Перший раз за час перебування за гратами вона відмовилась від зустрічі з захисником”, - сказав С.Власенко.

Депутат наголосив, що на його прохання він був допущений до Ю.Тимошенко.

“Вона була в душовій. Коли я зайшов, я думав - вона померла. Протягом двох хвилин вона мене не впізнавала”, - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко була мертвотно бліда, не реагувала на нього протягом двох хвилин.

С.Власенко зазначив, що одразу викликав головного лікаря ЦКЛ “Укрзалізниці” Михайла Афанасьєва. Захисник зазначив, що Ю.Тимошенко були надані медикаменти. За словами С.Власенка, екс-прем’єру поміряний артеріальний тиск, але показники цього вимірювання не виходили за межі норми. За його словами, М.Афанасьєв зазначив, що цей стан Ю.Тимошенко може бути пов’язаний із останніми подіями.

С.Власенко додав, що у приміщенні, де перебувала Ю.Тимошенко, зайшли 5 працівників СБУ, які, на переконання захисника, проводили в лікарні якісь слідчі дії.

“Але навіть вони визнали, що проводити слідчі дії зараз неможливо”, - сказав С.Власенко.

“Я не спеціаліст, але ситуація критична”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від «Батьківщини» Олександра Кужель, Тетяна Слюз та Людмила Денісова 16 січня у Харкові в ЦКЛ «Укрзалізниці» приєдналися до акції громадської непокори екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Сьогодні депутати заявили, що рано вранці їх силоміць видворили за межі лікарняного блоку екс-прем’єра.

Міліція заявила, що співробітники Державної виконавчої та пенітенціарної служб, які сьогодні видворяли жінок - народних депутатів з медичного блоку харківської лікарні діяли на законних підставах.