У Харкові продовжився суд над Тимошенко

Київський районний суд Харкова продовжив слухання кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України”.

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.00 головуючий суддя Костянтин Садовський оголосив про продовження судового засідання.

Підсудна Ю.Тимошенко на судове засідання не доставлена.

Також на засіданні відсутня захисник Ю.Тимошенко Євгенія Тимошенко.

В цей час у залі судових засідань присутні декілька народних депутатів від опозиції та близько десяти прихильників Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем’єр-міністр подала письмову заяву про те, що участі в засіданні суду в справі ЄЕСУ 18 січня не братиме.

Крім того, раніше, 8 січня, Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. Вона наголосила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.