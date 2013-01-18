Кожем’якін: Тимошенко погано бачить і не пам’ятає, що відбувалося

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко продовжує акцію непокори та відмовляється повертатися до своєї палати у ЦКЛ “Укрзалізниці”, доки там не буде зняте цілодобове відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після судового засідання у справі щодо ЄЕСУ заявив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін.

“Юлія Тимошенко продовжує акцію. Вона не зайде до палати, доки не будуть задоволені її вимоги”, - сказав А.Кожем’якін.

Він зазначив, що зустрічався з екс-прем’єром перед сьогоднішнім судовим засіданням. За словами депутата, Ю.Тимошенко перебуває у важкому стані.

“Стан фізичний важкий. Вона напівлежала, вона не нормально розмовляла, не пам’ятає, що відбувалося і кілька разів було враження, що вона деякі речі не бачить, навіть прочитати не змогла текст, який я їй показував”, - сказав А.Кожем’якін.

За його словами, Ю.Тимошенко також не пам’ятає, коли до неї приходив захисник Сергій Власенко і коли співробітники СБУ начебто намагалися проводити слідчі дії.

А.Кожем’якін додав, що, за словами головного лікаря ЦКЛ “Укрзалізниці” Михайла Афанасьєва, після прийому ліків стан Ю.Тимошенко більш-менш нормалізувався.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2013 року Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовлялася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

Сьогодні рані вранці трьох народних депутатів-жінок, які з 16 січня перебували в лікарні з Ю.Тимошенко, правоохоронці силоміць винесли з приміщення. Одна з них, Олександра Кужель заявила, що Ю.Тимошенко перебуває у тяжкому стані, вона не може стати на праву ногу.

Пізніше сьогодні після зустрічі з Ю.Тимошенко С.Власенко заявив, що вона знаходиться в критичному стані, не впізнавала його, була мертвотно блідою.

С.Власенко зазначив, що одразу викликав головного лікаря ЦКЛ “Укрзалізниці” М.Афанасьєва. Захисник зазначив, що Ю.Тимошенко були надані медикаменти. За словами С.Власенка, екс-прем’єру поміряний артеріальний тиск, але показники цього вимірювання не виходили за межі норми. За його словами, М.Афанасьєв зазначив, що цей стан Ю.Тимошенко може бути пов’язаний із останніми подіями.

Сам М.Афанасьєв пояснив журналістам, що Ю.Тимошенко перебувала у стані змішаного фізіологічного і медикаментозного сну.

“Була втома, був епізод посилення болю в спині. У зв’язку з цим ми дали їй препарат знеболювальний та легкий заспокійливий препарат. І, на наш погляд, минула втома і прийом цих препаратів викликали сон. Це був змішаний фізіологічний та медикаментозний сон”, - сказав М.Афанасьєв.

Він наголосив, що зараз Ю.Тимошенко вже повернулася у нормальний стан.