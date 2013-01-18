УДАР ініціює позачергову сесію ВР через події з Тимошенко

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Парламент повинен невідкладно розглянути ситуацію з дотриманням прав політичних ув’язнених, зокрема Юлії Тимошенко і Юрія Луценка та дати оцінку діям правоохоронних органів щодо депутатів від опозиції", - йдеться в повідомленні.

“За те, що відбулося в Харківській клінічній лікарні “Укрзалізниці”, коли жінок-депутатів силою видворили з приміщення, за те, що в громадські приймальні опозиційних депутатів вриваються бійці спецпідрозділів мають відповісти керівники правоохоронних органів країни”, - заявили в УДАРі.

На позачергову сесію “УДАР” вимагає винести звіт Генпрокурора Віктора Пшонки, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та голови СБУ Олександра Якименка щодо резонансних подій останніх днів. Удар заявляє, що ставитиме питання про політичну відповідальність головних силовиків.

“Якщо нехтування правами громадян і свавілля чинної влади триватиме, ми, як і обіцяли, вимагатимемо проведення дострокових парламентських і президентських виборів вже цього року”, - сказав Віталій Кличко.