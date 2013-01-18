Міліція запевняє, що тюремники законно викидали депутаток з лікарні Тимошенко

Про це йдеться у переданій УНІАН офіційній заяві Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

«18 січня 2013 року на території ЦКЛ №5 представником Державної виконавчої служби було вручено ухвалу Дзержинського районного суду м. Харкова народним депутатам України О.Кужель, Л.Денисовій та Т.Слюз, якою задоволено позов керівництва ЦКЛ «Укрзалізниці» та Качанівської виправної колонії (№54) про усунення перешкод в діяльності установ та видалення вказаних осіб з відокремленого охоронюваного блоку дев’ятого поверху лікарні», - йдеться у повідомленні.

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ВЗГ заявляє, що представники Державної виконавчої та пенітенціарної служб, які виконували ухвалу суду, «діяли виключно згідно вимог та в рамках закону. Охорону громадського порядку забезпечували працівники міліції».

«Наразі працівники органів внутрішніх справ продовжують забезпечувати охорону громадського порядку на території медичного закладу, та прилеглій до неї території. Усього в заходах задіяні близько 30 працівників міліції, для забезпечення безпеки дорожнього руху залучені екіпажі Державтоінспекції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, народний депутат України Олександра Кужель заявила, що жінок - народних депутатів від «Батьківщини» О.Кужель, Тетяну Слюз та Людмилу Денисову, які 16 січня в ЦКЛ «Укрзалізниці» приєдналися до акції громадської непокори екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко, силоміць видворили за межі лікарняного блоку екс-прем’єра.

«Сьогодні о шостій ранку відкрилися двері, зайшло троє людей - виконавча служба, пенітенціарна служба, дівчата лежали на підлозі. Я одна чергувала. Ми закричали, оскільки ми весь час були в одязі та з депутатськими посвідченнями в руках. Ми швидко стали до вікна - 4,5 квадратних метрів кімната, в якій ми знаходилися. Вони зачитали рішення якогось суду, ми нічого не чули. Та закричали «Заходьте!». Влетіло чоловік 20 без пізнавальних знаків. Вони схопили нас кожну, по 6-7 осіб нас тягнули. Ми були без взуття. Викинули нас на сходи, кинули туди ж речі та пішли», - повідомила О.Кужель.

За словами О.Кужель, стан здоров’я усіх депутаток погіршився, у Т.Слюз стався серцевий напад. Пізніше народний депутат України Т.Слюз заявила про нанесення їй тілесних ушкоджень у Харківській ЦКЛ №5. Т.Слюз продемонструвала гематоми на тілі і заявила про намір подати заяву до правоохоронних органи за фактом нанесення їй тілесних ушкоджень.