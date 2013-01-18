Міліція каже, що не має, за що переслідувати Шкіля

Заяви народного депутата України 6-го скликання Андрія Шкіля про прохання надання політичного притулку в Чехії у зв’язку з його кримінальним переслідуванням в Україні не мають під собою ніякого підґрунтя та спрямовані на дезінформування громадськості і міжнародної спільноти.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України

«МВС України про це заявляло раніше і заявляє ще раз», - наголосили в міністерстві.

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Як пояснили в МВС, А.Шкіль і справді притягався до кримінальної відповідальності за статтею 71 Кримінального кодексу (в редакції 1960 року) – «масові безпорядки». У зв’язку з цим у березні 2001 року він був заарештований. У квітні 2002 року А.Шкіля було звільнено з-під варти.

Згідно з діючим законодавством, строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину становить 10 років. Відповідно, цей термін сплив ще у березні 2011 року, тобто тоді, коли минуло 10 років з моменту події. У зв’язку з цим жодних юридичних підстав для кримінального переслідування А.Шкіля не існує, підкреслили в МВС.

Що стосується двох справ про участь А.Шкіля у ДТП, що сталися у 2007 та 2011 роках, то в першому випадку прокуратурою винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, а в другому – Голосіївським районним судом Києва А.Шкіля визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, але провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладання адміністративних стягнень, йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим МВС заявляє, що ніяких перепон для повернення громадянина А.Шкіля в Україну не існує, а інформація про його кримінальне переслідування не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, А.Шкіль в інтерв'ю газеті «Сегодня» заявив, що планує 22 січня, в День соборності України, попросити політичного притулку в Чехії.

«Тільки-но закінчилися свята, це не кращий час для ухвалення рішень (про надання політичного притулку – УНІАН). Ось 22 січня в Україні буде День соборності, рішення цього дня буде навіть символічним», - зазначив А.Шкіль.

Говорячи про причини свого рішення, А.Шкіль підкреслив, що вирішив для себе: не варто розраховувати на справедливий суд і чесне законодавство в Україні.

«На мені висіла справа 12­річної давності, причому чисто політична – стосовно акції «Україна без Кучми», рух по ній був і в 2010­му, і в 2011 році. От і все», - сказав він.

А.Шкіль також сказав, що має листування з прокуратурою останніх років, де йому повідомляли, що справа ця розглядається в постійному режимі.