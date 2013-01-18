Шкіль проситиме політичного притулку

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Сегодня», опублікованому в сьогоднішньому номері.

«Тільки-но закінчилися свята, це не кращий час для ухвалення рішень (про надання політичного притулку – УНІАН). Ось 22 січня в Україні буде День соборності, рішення цього дня буде навіть символічним», - зазначив А.Шкіль.

На запитання про те, чим він займатиметься в Празі, А.Шкіль припустив, що працюватиме в громадських організаціях або писатиме для ЗМІ.

«Впевнений, що на прожиття собі зароблю. Але найголовніше – я все-таки в міру своїх можливостей впливатиму на процеси демократизації в Україні. Потрібно добитися, щоб зі зміною влади не змінювався рівень демократії в країні», - зазначив він.

Говорячи про причини свого рішення – просити політичного притулку, А.Шкіль підкреслив, що вирішив для себе: не варто розраховувати на справедливий суд і чесне законодавство в Україні.

«На мені висіла справа 12-­річної давності, причому чисто політична – стосовно акції «Україна без Кучми», рух по ній був і в 2010­му, і в 2011 році. От і все», - сказав він.

А.Шкіль також повідомив, що має листування з прокуратурою останніх років, де йому повідомляли, що справа ця розглядається в постійному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2012 року з'явилася інформація, що А.Шкіль, який не потрапив до парламенту сьомого скликання й таким чином позбувся депутатської недоторканності, виїхав до Чехії, й не виключає, що проситиме політичного притулку.

При цьому А.Шкіль зазначив, що політичні переслідування щодо нього ніколи не припинялися, а справу про події 9 березня 2001 року біля Адміністрації Президента під час акції «Україна без Кучми» досі не закрито.

Опозиціонер також підтвердив, що в Україні заарештували частину його майна, проте повідомив, що йому невідомо, з чим це пов'язано. «Ніякою іншою діяльністю, окрім політичної, я ніколи не займався», - сказав він.

19 грудня в Управлінні зв'язків із громадськістю МВС України заявили, що стосовно А.Шкіля немає кримінального переслідування.

В УЗГ зазначили, що «проти А.Шкіля за фактом організації масових безпорядків у березні 2001 року було порушено кримінальну справу, а його самого взято під варту. Після обрання у 2002 році фігуранта нардепом запобіжний захід стосовно нього скасовано, а матеріали кримінальної справи виділено в окреме провадження. У жовтні 2012 року кримінальну справу було перекваліфіковано та направлено на подальше розслідування. Згодом досудове слідство у справі зупинено у зв’язку із закінченням строків давності (10 років)».

«На сьогодні А.Шкіль до кримінальної відповідальності у цій кримінальній справі не притягується та після її прийняття до провадження Печерським РУГУМВС України в м. Києві до органів внутрішніх справ не викликався», - повідомляє МВС.