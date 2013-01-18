А до вбивства Аліка Грека у Пшонки ще є питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання, чи продовжує Генпрокуратура розслідувати це вбивство.

“Там (у справі — УНІАН) є і позитивні ситуації, але є ще і питання, на які треба знайти також відповідь”, - сказав В.Пшонка.

Довідка УНІАН. 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» у Донецьку стався потужний вибух, внаслідок якого загинув перший президент ФК «Шахтар» А.Брагін та кілька осіб з його оточення. Слідством було встановлено, що вибух було організовано злочинним угрупованням Кушніра-Рябіна, а майор міліції В’ячеслав Сіненко у момент вибуху «прикривав» відхід виконавця підриву Ігоря Філіппенка.

Силами Інтерполу В.Сіненка було знайдено в Афінах, куди він емігрував разом з сім'єю, і в березні 2005 року передано Україні.

У лютому 2007 року в Донецьку суд визнав В.Сіненка причетним до організації вибуху на стадіоні «Шахтар» і засудив до його довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, суд засудив В.Сіненка до виплати відшкодування сім'ям двох загиблих в результаті вибуху по 50 тис. грн кожній сім'ї.

4 вересня 2008 року колегія Верховного Суду України направила справу В.Сіненка до Апеляційного суду Донецької області на повторний розгляд. У постанові колегії, зокрема, наголошується, що за рядом епізодів справи суд не навів достатніх доказів, які можуть мати «істотне значення для встановлення причетності В.Сіненка до інкримінованого злочину, його ролі і правильної кваліфікації дій підсудного».

10 грудня 2009 року колегія суддів Апеляційного суду Донецької області у присутності В.Сіненка, його адвоката, а також державного обвинувача оголосила ухвалу, згідно з якою підсудний звільняється у залі суду з-під варти, а його справа передається на додаткове досудове розслідування.

9 лютого 2011 року Ворошиловський районний суд Донецька повернув на додаткове досудове розслідування справу про вибух на стадіоні «Шахтар» у 1995 році. Обвинуваченого В.Сіненка суд залишив на підписці про невиїзд.