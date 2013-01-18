Генпрокурор розповів, як Лазаренко й Тимошенко «замовляли» Щербаня

Замовлення вбивства Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко народного депутата Євгена Щербаня відбувалося на грунті бізнес-інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка сьогодні на брифінгу в Києві.

“Які мотиви цього вбивства? Корисливі бізнес-інтереси”, - сказав В.Пшонка, пояснивши, що інтереси П.Лазаренка, Ю.Тимошенко і Є.Щербаня не зійшлися в частині постачання корпорації ЄЕСУ природного газу.

“Щербань не хотів підпорядковуватися інтересам ЄЕСУ, а предметом був газ”, - зазначив В.Пшонка.

Він також повідомив, що П.Лазаренко був знайомий з керівником організованого злочинного угруповання. За словами генпрокурора, в матеріалах кримінальної справи є свідчення особи, яка похвилинно розповідає, як на неї виходили і спілкувалися.

Продовжуючи тему, генпрокурор зазначив, що наразі встановлено, що “сам П.Лазаренко зустрічався з керівником організованого злочинного угрупування, більше того, зустрічався з членами цього бандитського угрупування. Таким саме шляхом ішла і Тимошенко”.

В.Пшонка зауважив, що в матеріалах справи фігурує і місце зустрічі — центр Києва, готель “Національний”.

Генпрокурор також підсумував, що перші 500 тис. дол. за виконання вбивства Є.Щербаня було перераховано з банківського рахунку П.Лазаренка, а перерахування інших 2,3 млн. дол. організовувала Ю.Тимошенко.