Власенко: Батьківщина має вимагати зустрічі з Януковичем
20:19, 18 січня 2013Політика
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Власенко вважає за необхідне аби фракція “Батьківщина” вимагала зустрічі з Президентом стосовно подій навколо Тимошенко.
Сергій Власенко закликав соратників до дій
Фракція “Батьківщина” повинна вимагати зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем для обговорення ситуації, яка склалася навколо Юлії Тимошенко.
Про це сьогодні в ефірі ТВІ заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.
“Фракція має вимагати зустрічі з Януковичем”, - сказав С.Власенко.
При цьому наголосив він, зустріч має відбутися не у вузькому форматі, а у широкому, за участю всіх депутатів.
“Зустріч має відбуватися не так як він хоче - ось ця людина прийде і ми поговоримо. Зустріч з фракцією має бути з фракцією і ми маємо задавати йому жорсткі запитання, які йому неприємні”, - сказав С.Власенко.
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