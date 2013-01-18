Власенко: Батьківщина має вимагати зустрічі з Януковичем

20:19, 18 січня 2013
Політика
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Власенко вважає за необхідне аби фракція “Батьківщина” вимагала зустрічі з Президентом стосовно подій навколо Тимошенко.

Сергій Власенко під час прес-конференції в Києві. 27 грудня

Фракція “Батьківщина” повинна вимагати зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем для обговорення ситуації, яка склалася навколо Юлії Тимошенко.

Про це сьогодні в ефірі ТВІ заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

“Фракція має вимагати зустрічі з Януковичем”, - сказав С.Власенко.

При цьому наголосив він, зустріч має відбутися не у вузькому форматі, а у широкому, за участю всіх депутатів.

“Зустріч має відбуватися не так як він хоче - ось ця людина прийде і ми поговоримо. Зустріч з фракцією має бути з фракцією і ми маємо задавати йому жорсткі запитання, які йому неприємні”, - сказав С.Власенко.

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