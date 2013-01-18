Власенко: Батьківщина має вимагати зустрічі з Януковичем

Фракція “Батьківщина” повинна вимагати зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем для обговорення ситуації, яка склалася навколо Юлії Тимошенко.

Про це сьогодні в ефірі ТВІ заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

“Фракція має вимагати зустрічі з Януковичем”, - сказав С.Власенко.

При цьому наголосив він, зустріч має відбутися не у вузькому форматі, а у широкому, за участю всіх депутатів.

“Зустріч має відбуватися не так як він хоче - ось ця людина прийде і ми поговоримо. Зустріч з фракцією має бути з фракцією і ми маємо задавати йому жорсткі запитання, які йому неприємні”, - сказав С.Власенко.