ЗМІ: Брифінг Пшонки для звинувачення Тимошенко збирали похапцем
21:05, 18 січня 2013Політика
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Брифінг Генпрокурора Віктора Пшонки, на котрому він звинуватив Юлію Тимошенко у замовленні вбивства Євгена Щербаня, не планувався заздалегідь.
Брифінг Пшонки не планувався заздалегідь
Як повідомили джерела Тиждень.ua, приблизно за годину до брифінгу редакторів інформагенств почали обдзвонювати з ГПУ і запрошувати на зустріч.
"Це було вперше за багато років", - уточнили представники однієї з західних інфоромагенцій.
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Анонс брифінгу, як і інформація з нього, відсутні і на офіційному сайті Генпрокуратури.
Саме тоді в ГПУ був і лідер парламентської фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк. Після розмови з Пшонкою він заявив, що не має інформації про те, що Тимошенко хтось вручав обвинувачення в організації убивства Щербаня.
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