ЗМІ: Брифінг Пшонки для звинувачення Тимошенко збирали похапцем

Як повідомили джерела Тиждень.ua, приблизно за годину до брифінгу редакторів інформагенств почали обдзвонювати з ГПУ і запрошувати на зустріч.

"Це було вперше за багато років", - уточнили представники однієї з західних інфоромагенцій.

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Анонс брифінгу, як і інформація з нього, відсутні і на офіційному сайті Генпрокуратури.

Саме тоді в ГПУ був і лідер парламентської фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк. Після розмови з Пшонкою він заявив, що не має інформації про те, що Тимошенко хтось вручав обвинувачення в організації убивства Щербаня.

