В ГПУ пояснили, чому квапилися з брифінгом Пшонки

Необхідність у швидкій організації брифінгу щодо «справи Щербаня» обумовлено очікуваним надходженням інформації про вручення Тимошенко повідомлення про підозру співучасті в організації вбивства.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, коментуючи заяви окремих ЗМІ про те, що начебто цей брифінг робився поспіхом і що є вперше за останні роки.

У прес-службі зазначили , що зустріч генерального прокурора Віктора Пшонки із народний депутатом України Арсенієм Яценюком заздалегідь була призначена на 17.45 і відбулася вчасно. Крім того, коментуючи заяви ЗМІ про відсутність на офіційному сайті інформації, яку виклав на брифінгу Генпрокурор щодо екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, в прес-службі зазначили: вона готується і найближчими хвилинами буде оприлюднена. При цьому в генпрокуратурі зазначили, що подібні «екстерні» брифінги для ЗМІ організовувалися неодноразово.