Пшонка: у справі про вбивство Гонгадзе залишилося одне-єдине питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“По Гонгадзе - все що змогли зробити слідчі, вони зробили... Таким чином по Гонгадзе справа теж не стоїть на місці - справа кримінальна не завершена в частині єдиного питання: є ще замовники чи ні”, - сказав В.Пшонка.

Як повідомлялося, вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Олексій Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

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За даними Генпрокуратури, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія Подольського та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.

О.Пукач частково визнав свою провину в скоєних злочинах.