Вдова Гонгадзе підозрює, що суд поспішає, щоб не «докопуватися» до замовників

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава вважає вимогу прокуратури засудити колишнього генерала міліції Олексія Пукача до довічного ув’язнення належним покаранням за вбивство її чоловіка, повідомляє радіостанція «Голос Америки».

Разом з тим М.Гонгадзе висловила переконання, що покарані мають бути не лише виконавці вбивства, а й замовники.

М.Гонгадзе також сумнівається у незалежності Печерського райсуду Києва, який розглядає справу О.Пукача. «На жаль, процес був цілком закритий від громадськості. У ньому не були допитані жоден з тих, на кого вказав (О.Пукач - УНІАН) як на замовників, – колишній Президент Леонід Кучма та колишній голова його адміністрації Володимир Литвин. Суд, враховуючи заперечення прокуратури, неодноразово відмовляв потерпілим у допиті цих ключових свідків. Складається враження, що суд перебуває під тиском і робить все для того, щоб якомога швидше завершити процес над Пукачем і не докопуватись до реальних причин і замовників злочину», - зауважила вона.

Адвокат М.Гонгадзе Валентина Теличенко переконана, що Генеральна прокуратура «робить усе можливе, щоб закрити шлях до викриття замовників убивства. Досудове слідство проведено з грубими недоліками, а сам обвинувальний вирок дуже суперечливий».

Вона також вважає, що сумнівів у винуватості О.Пукача немає. «Немає також сумніву в тому, що він вчинив свідомо та навмисно цілу низку тяжких злочинів з убивством включно і повинен бути найвище покараний. Але генерал Пукач не є крайньою ланкою у цьому злочині. Він виконував замовлення на вбивство», - зауважила В.Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, учора під час дебатів сторона державного обвинувачення попросила Печерський райсуд Києва призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.