У ПР готові до дискусії «з питання Тимошенко»

Народний депутат України від Партії регіонів Володимир Олійник заявляє, що ПР готова допомогти опозиції зібрати голоси для проведення позачергової сесії Верховної Ради з розгляду ситуації навколо екс-прем`єра Юлії Тимошенко

Про це він сказав, коментуючи відповідні заяви представників партій «УДАР» і «Батьківщина», повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«Партія регіонів готова допомогти колегам із опозиції зібрати 150 голосів для ініціювання позачергового засідання парламенту «з питання Тимошенко» і дати голоси, яких не вистачає. Ми готові це зробити, оскільки зацікавлені у встановленні істини в багатьох питаннях, пов`язаних із Ю.Тимошенко. Ми готові до відкритої парламентської дискусії, щоб розставити всі крапки над «і», - заявив В.Олійник.

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За його словами, «засідання ВР має дати відповіді на такі питання: який насправді стан здоров`я Ю.Тимошенко і чи немає тут маніпуляцій, в чому справжня причина її тривалих відмов брати участь в судових засіданнях, чи мають підстави її численні протести, які умови її утримання в медичній установі та чи дійсно вони гірші, ніж у інших пацієнтів? І, врешті-решт, який стосунок має Тимошенко до вбивства Щербаня?».

«Ці та багато інших питань вимагають відповідей. І якщо для встановлення істини наші колеги з опозиції ініціюють проведення позачергового засідання парламенту, то ми готові підтримати таку ініціативу, оскільки зацікавлені в тому, щоб припинити маніпуляції та інформаційні провокації навколо Ю.Тимошенко», - заявив депутат-«регіонал».

Водночас він прогнозує, що «на позачерговому засіданні ми не побачимо багато опозиціонерів, які віддадуть перевагу «куршавелі та мальдивам» над питанням Ю.Тимошенко в залі парламенту».

На думку В.Олійника, «опозиціонерів сьогодні хвилює не стільки доля Ю.Тимошенко, скільки те, кого вона призначить кандидатом у Президенти на 2015 рік».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня фракція “УДАР” почала збір підписів для термінового скликання позачергової сесії ВР.

”Парламент має невідкладно розглянути ситуацію з дотриманням прав політичних ув’язнених, зокрема Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, і дати оцінку діям правоохоронних органів стосовно депутатів від опозиції”, - говориться в повідомленні прес-служби “УДАРу”.

“За те, що сталося в Харківській клінічній лікарні “Укрзалізниці”, коли жінок-депутатів силою видворили з приміщення, за те, що до громадських приймалень опозиційних депутатів уриваються бійці спецпідрозділів, мусять відповісти керівники правоохоронних органів країни”, - заявили в «УДАРі».

На позачергову сесію “УДАР” вимагає винести звіт генпрокурора Віктора Пшонки, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і голови СБУ Олександра Якименка щодо резонансних подій останніх днів. «УДАР» заявляє, що ставитиме питання про політичну відповідальність головних силовиків.

Фракція «Батьківщина» підтримала ініціативу про проведення позачергової сесії ВР у зв`язку з подіями навколо Ю.Тимошенко.

“Опозиція зобов`язана невідкладно зібрати 150 підписів для проведення позачергової сесії”, - сказав народний депутат, один із лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко.