У ПР готові до дискусії «з питання Тимошенко»
У ПР заявили, що готові допомогти опозиції зібрати голоси для проведення позачергової сесії ВР «з питання Тимошенко».
Народний депутат України від Партії регіонів Володимир Олійник заявляє, що ПР готова допомогти опозиції зібрати голоси для проведення позачергової сесії Верховної Ради з розгляду ситуації навколо екс-прем`єра Юлії Тимошенко
Про це він сказав, коментуючи відповідні заяви представників партій «УДАР» і «Батьківщина», повідомляє прес-служба Партії регіонів.
«Партія регіонів готова допомогти колегам із опозиції зібрати 150 голосів для ініціювання позачергового засідання парламенту «з питання Тимошенко» і дати голоси, яких не вистачає. Ми готові це зробити, оскільки зацікавлені у встановленні істини в багатьох питаннях, пов`язаних із Ю.Тимошенко. Ми готові до відкритої парламентської дискусії, щоб розставити всі крапки над «і», - заявив В.Олійник.
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За його словами, «засідання ВР має дати відповіді на такі питання: який насправді стан здоров`я Ю.Тимошенко і чи немає тут маніпуляцій, в чому справжня причина її тривалих відмов брати участь в судових засіданнях, чи мають підстави її численні протести, які умови її утримання в медичній установі та чи дійсно вони гірші, ніж у інших пацієнтів? І, врешті-решт, який стосунок має Тимошенко до вбивства Щербаня?».
«Ці та багато інших питань вимагають відповідей. І якщо для встановлення істини наші колеги з опозиції ініціюють проведення позачергового засідання парламенту, то ми готові підтримати таку ініціативу, оскільки зацікавлені в тому, щоб припинити маніпуляції та інформаційні провокації навколо Ю.Тимошенко», - заявив депутат-«регіонал».
Водночас він прогнозує, що «на позачерговому засіданні ми не побачимо багато опозиціонерів, які віддадуть перевагу «куршавелі та мальдивам» над питанням Ю.Тимошенко в залі парламенту».
На думку В.Олійника, «опозиціонерів сьогодні хвилює не стільки доля Ю.Тимошенко, скільки те, кого вона призначить кандидатом у Президенти на 2015 рік».
Як повідомляв УНІАН, 18 січня фракція “УДАР” почала збір підписів для термінового скликання позачергової сесії ВР.
”Парламент має невідкладно розглянути ситуацію з дотриманням прав політичних ув’язнених, зокрема Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, і дати оцінку діям правоохоронних органів стосовно депутатів від опозиції”, - говориться в повідомленні прес-служби “УДАРу”.
“За те, що сталося в Харківській клінічній лікарні “Укрзалізниці”, коли жінок-депутатів силою видворили з приміщення, за те, що до громадських приймалень опозиційних депутатів уриваються бійці спецпідрозділів, мусять відповісти керівники правоохоронних органів країни”, - заявили в «УДАРі».
На позачергову сесію “УДАР” вимагає винести звіт генпрокурора Віктора Пшонки, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і голови СБУ Олександра Якименка щодо резонансних подій останніх днів. «УДАР» заявляє, що ставитиме питання про політичну відповідальність головних силовиків.
Фракція «Батьківщина» підтримала ініціативу про проведення позачергової сесії ВР у зв`язку з подіями навколо Ю.Тимошенко.
“Опозиція зобов`язана невідкладно зібрати 150 підписів для проведення позачергової сесії”, - сказав народний депутат, один із лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко.