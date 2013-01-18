Опозиція хоче знати, чим так «заспокоїли» Тимошенко, що вона не впізнавала нікого

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко вимагатиме розслідування обставин, які призвели до значного погіршення стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко, яка утримується в Центральній клінічній лікарні “Укрзалізниці” в Харкові.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

“Ми будемо вимагати проведення розслідування цього інциденту. Будемо вимагати відповіді, що відбулося, які ліки давали, для чого ці ліки давали до такого ступеню, що вона не впізнавала нікого”, - сказав С.Власенко,

За його словами, захист Ю.Тимошенко звернеться до керівництва Пенітенціарної служби, керівництва ЦКЛ “Укрзалізниця”, до генерального прокурора України Віктора Пшонки з вимогою з’ясувати, що сьогодні, 18 січня, відбувалося у харківській лікарні із екс-прем’єром.

“Зараз будемо вимагати відповіді, що стало причиною такого стану”, - сказав С.Власенко.

Захисник додав, що це питання також буде порушено на засіданні Верховної Ради України.

На думку С.Власенка, головлікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв на сьогоднішньому брифінгу фактично підтвердив його слова щодо критичного стану Ю.Тимошенко.

С.Власенко також обурився тим, що його підзахисну “напічкали заспокійливим до такого ступеню, що вона не впізнає знайомих”.

Він також додав, що у Європейський суд з прав людини буде направлена заява жінок-депутатів Олександри Кужель, Людмили Денісової та Тетяни Слюз, які “на власні очі бачили, що відбувалося”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рані вранці трьох народних депутатів-жінок, які з 16 січня перебували в лікарні з Ю.Тимошенко, правоохоронці силоміць винесли з приміщення. Одна з них, О.Кужель, заявила, що Ю.Тимошенко перебуває у тяжкому стані, вона не може стати на праву ногу.

Пізніше С.Власенко після зустрічі з Ю.Тимошенко заявив, що вона знаходиться в критичному стані, не впізнавала його, була мертвотно блідою.

С.Власенко зазначив, що одразу викликав головного лікаря ЦКЛ “Укрзалізниці” М.Афанасьєва. Захисник зазначив, що Ю.Тимошенко були надані медикаменти. За словами С.Власенка, екс-прем’єру поміряний артеріальний тиск, але показники цього вимірювання не виходили за межі норми. За його словами, М.Афанасьєв зазначив, що цей стан Ю.Тимошенко може бути пов’язаний із останніми подіями.

Сам М.Афанасьєв пояснив журналістам, що Ю.Тимошенко перебувала у стані змішаного фізіологічного і медикаментозного сну.

“Була втома, був епізод посилення болю в спині. У зв’язку з цим ми дали їй препарат знеболювальний та легкий заспокійливий препарат. І, на наш погляд, минула втома і прийом цих препаратів викликали сон. Це був змішаний фізіологічний та медикаментозний сон”, - сказав М.Афанасьєв.

Він наголосив, що зараз Ю.Тимошенко вже повернулася у нормальний стан.

Разом з тим інший захисник народний депутат Андрій Кожем’якін заявив, що екс-прем’єр продовжує акцію непокори та відмовляється повертатися до своєї палати у ЦКЛ “Укрзалізниці”, доки там не буде зняте цілодобове відеоспостереження.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко перебуває у важкому стані.

“Стан фізичний важкий. Вона напівлежала, вона не нормально розмовляла, не пам’ятає, що відбувалося і кілька разів було враження, що вона деякі речі не бачить, навіть прочитати не змогла текст, який я їй показував”, - сказав А.Кожем’якін.

За його словами, Ю.Тимошенко також не пам’ятає, коли до неї приходив захисник Сергій Власенко і коли співробітники СБУ начебто намагалися проводити слідчі дії.