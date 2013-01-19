Тюремники кажуть, що пустять Євгенію Тимошенко до мами в понеділок

Донька екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія, якій сьогодні не дозволили зустрітися в лікарні з матір’ю, зможе побачити її в понеділок, 21 січня.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

«Згідно чинних нормативних документів, у вихідні дні відвідування засуджених не відбувається», - пояснили в ДПтС причину відмови у сьогоднішньому побаченні.

«У зв’язку з цим інформуємо, що Є.Тимошенко матиме можливість зустрітися із засудженою Ю.Тимошенко у понеділок», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що стан здоров’я екс-прем’єра різко погіршився.

«Коли я зайшов, я думав - вона померла. Протягом двох хвилин вона мене не впізнавала”… Я не спеціаліст, але ситуація критична», - сказав С.Власенко.

Сьогодні, 19 січня, до Ю.Тимошенко не пустили її дочку, яка хотіла з’ясувати стан здоров’я своєї матері.