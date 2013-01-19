Донька Тимошенко вимагає відео вчорашніх слідчих дій із її матір’ю

Донька екс-прем`єр-міністра України Євгенія Тимошенко звернулася із заявою до адміністрації Качанівської виправної колонії з вимогою надати відеозапис слідчих дій, які напередодні, 18 січня, проводилися з Юлією Тимошенко, незважаючи на критичний стан її здоров`я.

”Відео про це та оригінали документів нібито вчора передали до Генеральної прокуратури. Копії цих папірців нібито залишилися у мами, однак жодного підтвердження цьому ми не маємо”, - сказала вона після зустрічі з керівництвом колонії, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

Крім того, дочка екс-прем`єр-міністра повідомила, що співробітники пенітенціарної служби сьогодні також відмовили їй у проведенні телефонної розмови з Ю.Тимошенко. ”Не отримавши дозвіл на зустріч, я хотіла хоча б телефоном поговорити із мамою, щоб почути її голос та пересвідчитися, що вона жива. Однак мені у цьому відмовили”, - зазначила вона.

”Більше того, відтепер, як мені сказав керівник Качанівської колонії, дозвіл на телефонні дзвінки має надавати якійсь слідчий. Хто це і як його звуть мені не повідомили”, - підкреслила Є.Тимошенко.

Як повідомлялося, напередодні захисник екс-прем`єр-міністра України Сергій Власенко заявив про критичний стан здоров`я Ю.Тимошенко.

”Стан здоров`я Юлії Тимошенко різко погіршився. Вперше за рік і вісім місяців перебування за гратами вона відмовилася від зустрічі з захисниками. Але за моїм наполяганням представники пенітенціарної служби допустили мене до неї. Вона перебуває у душовій кімнаті. Я коли туди зайшов, думав, що вона померла”, - сказав С.Власенко.

Захисник також повідомив, що під час перебування у Ю.Тимошенко увірвалися п’ять співробітників Служби безпеки України і Генеральної прокуратури. ”На моє переконання, вони з`явилися для проведення якихось слідчих дій, двоє людей фіксували все це на відеокамери, але навіть вони змушені були визнати, що проведення слідчих дій неможливе”, - наголосив він.