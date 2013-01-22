ПР: чоловік Тимошенко намагається відвернути увагу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив народний депутат, член парламентської фракції ПР Владислав Лук’янов, коментуючи слова чоловіка Ю.Тимошенко про те, що пред'явлені їй звинувачення у вбивстві Є.Щербаня стануть причиною для зриву саміту Україна – ЄС, наміченого на 25 лютого.

За словами В.Лук’янова, Олександр Тимошенко, заявляючи про те, що нібито саміт буде зірвано, «видає бажане за дійсне».

«Чоловік Тимошенко намагається відвернути увагу від звинувачень, пред'явлених його дружині, у вбивстві Щербаня. Його бажання захистити дружину цілком зрозуміло, але не варто плутати особисті інтереси з державними», - відзначив В.Лук’янов.

Він сказав, що в тому, чи причетна Ю.Тимошенко до цього вбивства, мають розібратися правоохоронні органи. «Але жодного стосунку до євроінтеграційних процесів нашої держави ця справа не має. Якщо людина винна у вбивстві, вона мусить понести за це покарання, а не, прикриваючись гучним ім'ям і опозиційним статусом, перешкоджати руху України до європейського співтовариства», - сказав В.Лук’янов.

Крім того, він відзначив, що Ю.Тимошенко «багато років вдавалося залишитися безкарною і продовжувати порушувати закони, але це не означає, що вона не має відповідати за свої дії».

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Як повідомляв УНІАН, у своїй заяві О.Тимошенко відзначив, що «всі мають зрозуміти наступне: псевдозвинувачення у вбивстві Є.Щербаня – це зрив саміту Україна-ЄС і віддалення України від європейської інтеграції».

Водночас, Генеральна прокуратура України сподівається у четвер, 24 січня, почати слідчі дії з Ю.Тимошенко в справі про організацію вбивства Є.Щербаня у разі, якщо вона визначиться з вибором адвоката і погодиться надавати свідчення.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка 18 січня заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Ю.Тимошенко і Павло Лазаренко.