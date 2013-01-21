Чоловік Тимошенко: псевдообвинувачення у вбивстві Щербаня – це зрив саміту з ЄС

Про це йдеться в заяві О.Тимошенко, переданій УНІАН.

Він зазначає, що 18 січня «влада в особі Януковича та його поплічників – Пшонки, Кузьміна - подали народу в сотий раз чергову порцію брехні - на цей раз про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня».

За словами О.Тимошенка, «останні заяви генерального прокурора В.Пшонки про нібито причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня показують, що у влади закінчились всякі докази по інших липових справах і вони вже зовсім на грані повного божевілля. Всі розумні, об’єктивні люди, які слідкують за українською політикою розуміють: моя дружина і лідер опозиції Ю.Тимошенко не має до організації вбивства Є.Щербаня ніякого відношення. І, щоб не говорила про це теперішня влада, – це відверта брехня і верх цинізму».

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Як наголошує О.Тимошенко, «всі повинні зрозуміти наступне: псевдообвинувачення у вбивстві Є.Щербаня – це зрив саміту Україна-ЄС та віддалення України від європейської інтеграції».

За його словами, у «даний час влада не має жодних аргументів на відповідь відносно резолюцій Сенату США, ПАРЄ, лідерів світу про необхідність негайного звільнення лідера опозиції Ю.Тимошенко та інших політичних в’язнів. Світ вже не вірить жодному слову та черговим обіцянкам Віктора Януковича, які є виразом людини, що переживає вже не перший рік моральні, політичні та фізичні муки від думки, що Ю.Тимошенко все таки прийдеться звільнити із тюрми під тиском фактів, можливого та очікуваного всіма з надією, позитивного рішення Європейського суду з прав людини, реакції і твердої позиції української та світової громадськості».

Як вважає О.Тимошенко, «за майже три роки свого правління влада В.Януковича пройшлася по Україні гірше, ніж фашисти за роки Другої Світової війни – винищили середній клас, розграбували економіку, вивезли за кордон десятки мільярдів доларів, передали собі у власність найбільш цінні землі та родовища корисних копалин, перетворили народ України на рабів. Звичайно, В.Януковичу та його свиті це потрібно якось замаскувати, приховати, відволікти увагу на інші події. Тому і придумують нові і нові справи проти Ю.Тимошенко та інших патріотів України».

За словами О.Тимошенка, «після брудної роботи Р.Кузьміна і В.Пшонки можуть появиться ще й інші звинувачення в організаціях всіх політичних вбивств, що здійснювалися за багато років «донецькою братвою» на території України та її межами…».

«Питання: чому за 21 рік незалежності України не було розслідувано жодного резонансного вбивства сотень простих людей, а також серйозних політичних конкурентів нинішньої кримінальної влади, що відбулися на Донбасі? Чому прокуратури - ні місцеві, ні обласні - не давали ходу усім цим страшним злочинам? Чому стільки років не було серйозних прес-конференцій ані обласної прокуратури Донецької області, ані офіційних заяв ГПУ щодо героїчного розслідування та притягнення замовників і виконавців цих вбивств? І чому саме зараз доблесні борці і наші кристально чесні прокурори згадали раптом про вбивство успішного бізнесмена, депутата, серйозного політичного і бізнес-конкурента попередньої і нинішньої влади, Є.Щербаня? Відповідь - вона досить проста і зрозуміла для будь-якого громадянина України, але дуже складна для розуміння громадськості цивілізованих країн. Колишні високопосадові чиновники Донецької обласної прокуратури, а нині керівники ГПУ свідомо, обдумано, з дозволу та благословення вищих керівників держави приховували і сприяли злочинній діяльності нинішньої влади, здійснюючи тим самим тяжкі посадові злочини, - зазначає О.Тимошенко.

За його словами, «події в Україні ще раз підкреслюють, що влада знаходиться на межі, перейшовши яку, наступає конфронтація з українським народом. Люди з кожним днем живуть все гірше і гірше. Бачачи безперспективність і явну програшність всіх справ щодо Ю.Тимошенко, теперішня влада всі сили кинула на безпрецедентні фальсифікації щодо нібито причетності Ю.Тимошенко до вбивств».

О.Тимошенко закликає всіх чесних людей не вірити жодному слову «окупантів при владі».

За його словами, «у влади завдання просте – не дати Ю.Тимошенко дожити до виборів, її хочуть спочатку осудити довічно, а потім вбити».

«Боріться за своє майбутнє. Ю.Тимошенко захищала вас – прийшов час захистити її. Не будьте байдужими. Завтра вони прийдуть за вами. Я звертаюся до лідерів провідних країн світу - захистити Україну від окупаційної влади та провести негайне розслідування дій режиму В.Януковича…», - йдеться в заяві О.Тимошенка.