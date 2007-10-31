Партія регіонів, КПУ і Блок Литвина можуть створити ”більшість без коаліції”

Юрист юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» Євген ФРЕЮК вважає, що, враховуючи політичну ситуацію і деякі законодавчі нюанси, на сьогоднішній день теоретично можливо розглядати два варіанти коаліційного процесу.

Перший варіант – це формування коаліції на основі фракцій БЮТ і «Нашої України – Народної самооборони», що складається з 228 депутатів.

Водночас законодавчі норми, що регулюють статус депутата у разі його добровільного виходу або примусового виключення з фракції, надають певну широту для маневру в процесі взаємодії різних політичних сил.

В разі відмови депутата увійти до відповідної фракції або його добровільного виходу з неї, його повноваження теоретично припиняються достроково. Проте на сьогодні не прийнято закон, що регулює механізм припинення повноважень депутатів, що не увійшли або вийшли з фракції, і депутати парламенту V скликання вже стикалися з цією ситуацією. Натомість за Регламентом ВР, примусово виключений з фракції депутат є позафракційним. Саме тому БЮТ ініціює ухвалення закону про імперативний мандат, грунтуючись на своєму гіркому досвіді з депутатами-перебіжчиками.

У зв`язку з цим Є.ФРЕЮК вважає за можливе теоретично формування реальної більшості на основі фракцій і виключених депутатів з інших фракцій. Наприклад, фракцій Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина (всього 222 депутати) плюс виключені депутати з фракцій БЮТ і «Нашої України».

У такої більшості буде відсутнє право формування уряду, але з приходом нового скликання ВР нинішній Кабінет міністрів, хоч і складає повноваження, але міністри залишаються працювати з приставкою «в. о.» до формування нового складу уряду. Тому як другий варіант справедливо розглядатиме ситуативну більшість щодо окремих законопроектів, що, в першу чергу, влаштує Партію регіонів, відзначив юрист.

У разі реалізації другого варіанту, сказав Є.ФРЕЮК, можна припустити, що в черговий раз настане політична криза і переговорний процес щодо створення коаліції продовжиться, оскільки в законодавстві відсутні чіткі санкції за неформування коаліції в зазначені терміни (один місяць з дня першого засідання ВР України або припинення дії попередньої коаліції).