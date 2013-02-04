Тимошенко: Слідчі підтасовують докази у справі про вбивство Щербаня

Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звернулася до генерального прокурора Віктора Пшонки зі скаргою на дії слідчого щодо ненадання їй та її захисту у повному обсязі матеріалів для ознайомлення зі справою про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

"Я обурена тим, що ГПУ не надає матеріали усієї справи. Пройшло два тижні з того дня, як Пшонка заявив, що слідство закінчено, але до цього часу ні я, ні мої захисники не отримали ключові епізоди, де нібито містяться покази свідків щодо начебто моєї причетності до цієї резонансної справи", - написала Ю.Тимошенко, повідомляється на її офіційному сайт.

Екс-прем'єр пов'язує такі дії слідчого безпосередньо з продовженням фальсифікації доказів щодо нібито її причетності до цього резонансного злочину.

"Я впевнена, що Генпрокуратура затягує з наданням матеріалів через те, що ніяких показів та ніяких свідків у цій справі не існує, а слідчі зараз займаються підтасовкою матеріалів справи», - підкреслила Ю.Тимошенко.

При цьому вона вчергове заявила, що не має жодного відношення до вбивства Є.Щербаня.

Ю.Тимошенко також вкотре звернулася із заявами до слідчого Генеральної прокуратури та адміністрації Качанівської колонії з вимогою надати для ознайомлення матеріали справи у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Юлія Тимошенко і екс-прем’єр Павло Лазаренко.

1 лютого адвокат екс-прем’єр-міністра Олександр Плахотнюк заявив, що Генеральна прокуратура України не надала захисту Ю.Тимошенко матеріалів справи про вбивство Є.Щербаня у повному обсязі.

У свою чергу в ГПУ наголосили, що захисту можуть бути надані лише ті матеріали, які не можуть зашкодити досудовому розслідуванню.