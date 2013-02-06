Кличко розказав про нічну дискусію у Верховній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у парламенті заявив лідер фракції УДАР” Віталій Кличко.

“Ми будемо блокувати трибуну до того часу, поки ми не зможемо донести до кожного депутата, що він повинен приходити і персонально працювати у парламенті”, - сказав В.Кличко.

Він нагадав, що члени фракції УДАР” сьогодні провели ніч у парламенті. При цьому В.Кличко запевнив, що він також чергував у сесійній залі. За словами В.Кличка, депутати обговорювали ключові питання, зокрема, дії опозиції по зміні ситуації у парламенті та в Україні в цілому. “Ніч минула у достатньо інтенсивній дискусії”, - повідомив В.Кличко.

За його словами, члени усіх опозиційних фракцій координують свої дії. “Я впевнений, що ми разом зможемо відстояти свої позиції”, - сказав лідер фракції “УДАР”.