Кужель зазначила, що особисто бачила тортури Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час зустрічі Європейського комісара з розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле у Верховній Раді України з керівництвом ВР, головами фракцій та комітетів парламенту.

О.Кужель зазначила, що особисто бачила “всі ті тортури, яких зазнає лідер опозиції, перебуваючи на лікуванні в Харкові”. При цьому наголосила, що сьогодні прийнято рішення суду щодо примусового “привезення Ю.Тимошенко в середу в Київ”. О.Кужель наголосила, що у Ю.Тимошенко “дуже тяжкий стан здоров’я”.

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“У нас до вас велике прохання від берегинь України, як називають жіноцтво України, допоможіть в частині європейської спільноти не зупиняти моніторинг прав людини в Україні. Для нас це є дуже важливо. Це буде фактором стримування для людей, які це порушують”, - підкреслила О.Кужель.