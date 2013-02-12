Тюремники кажуть, що у них є докази відмови Тимошенко їхати на суд

Державна пенітенціарна служба України закликає адвокатів екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко не поширювати неправдиву інформацію щодо діяльності ДПтС.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У повідомленні йдеться, що сьогодні, 12 лютого, співробітниці Качанівської виправної колонії № 54 ознайомили засуджену Ю.Тимошенко із запрошенням до Печерського райсуду Києва для участі у допиті свідка. Засуджена Ю.Тимошенко в категоричній формі відмовилася від участі у призначеному судовому засіданні на 13 лютого. Про це було складено відповідний акт.

У ДптСУ звертають увагу, що Ю.Тимошенко була ознайомлена із запрошенням сьогодні о 10.26, коли і заявила про свою відмову.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, захисник, народний депутат Сергій Власенко спростував інформацію, поширену Державною пенітенціарною службою і наголосив, що Ю.Тимошенко не заявляла про відмову брати участь у судовому засіданні в Києві.