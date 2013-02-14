Кличко розказав Рибаку, що той може увійти в історію

Лідер опозиційної парламентської фракції «УДАР» Віталій Кличко переконаний, що на завтрашній нараді у голови Верховної Ради Володимира Рибака представники опозиції та більшості можуть досягнути домовленості щодо запровадження персонального голосування депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Персональне, особисте голосування – це наша ключова вимога, ми будемо дотримуватися цього. Але я впевнений, що завтра на засіданні у пана Рибака ми зможемо знайти шлях – яким чином ми можемо дійти до персонального голосування», - сказав В.Кличко.

Він також зазначив, що «довів цю думку до пана Рибака, що він також – як спікер – може зробити ключове рішення в історії, коли буде персональне голосування кожного із депутатів».

«Якщо – ні, я впевнений, що така робота Ради не потрібна: коли спускається рішення зверху, коли депутати не виконують своїх обов’язків, коли вони не ходять на комітети і на засідання, а хтось приймає за них рішення», - вкотре наголосив лідер «УДАРу».

Разом з тим він зазначив, що силове розблокування трибуни і президії парламенту свідчитиме про небажання парламентської більшості працювати за законами України.

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Водночас В.Кличко наголосив: «Ми будемо до кінця відстоювати свою позицію, тому що вона – в інтересах більшості українців, а не тих, хто, отримуючи депутатський статус, не збирається працювати».

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції, зокрема, від «УДАРу», з 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи персонального голосування.