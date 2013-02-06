Регіонал думає, що бійка з Кличком - це вже крайній варіант

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу.

Він підкреслив, що якщо завтра буде заблокована робота парламенту, то “вестимемо відповідні переговори з представниками опозиції та переконуватимемо їх, що це не метод вирішення питання”.

За його словами, якщо переговори ні до чого не приведуть, то “ми будемо думати як виходити з ситуації”.

На уточнююче запитання журналістів, чи в такому разі йтиме мова про силовий варіант розблокування роботи ВР, О.Єфремов відповів: “я не думаю, що найкращий метод влаштовувати бійню за участю чемпіона світу з боксу в сесійній залі”.

“Ми звичайно можемо на це піти, але це крайній варіант. Я думаю, що ця картинка буде цікава багатьом засобам масової інформації”, - підкреслив О.Єфремов.

Він не виключає, що сьогоднішня ситуація в парламенті пов'язана «з приїздом представника Євросоюзу паном Фюле до України» і що «це робиться свідомо для того, щоб показати, який стан справ є в державі». “Я думаю, що це не вихід із становища, потім ми будеми шукати шляхи вирішення питання”, - підкреслив лідер фракції ПР.