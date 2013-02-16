УДАР має намір посилити блокаду ВР в ніч на понеділок

До депутатів фракції «УДАР», які продовжують блокувати трибуну та президію у сесійній залі Верховної Ради, приєднався позафракційний депутат Олесь Доній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», «нічне чергування у раді пройшло спокійно - жодних провокацій не відбулося».

«До нас приєднався Олесь Доній, який чергував разом з депутатами фракції «УДАР» всю ніч», - зазначив «ударівець» Віталій Чугунніков.

«Судячи з висловлювань наших опонентів, провладні депутати не збираються йти на компроміси. У ніч з неділі на понеділок у сесійній залі чергуватиме ще більше наших депутатів-«ударівців», -сказав він.

«Ми продовжимо блокувати президію ВР і наступного тижня, поки наші вимоги щодо особистого голосування не будуть виконані», - додав В.Чугунніков.