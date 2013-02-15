У Кличка пропонують депутатам голосувати руками, доки розроблятиметься нова система

В «УДАРі» заявляють, що народні депутати повинні голосували підняттям рук, доки розроблятиметься нова система для голосування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі службі партії.

Як підкреслили депутати від «УДАРу», те, що сенсорна кнопка в системі «Рада-3» дає можливість депутату голосувати не тільки за себе, не означає, що питання персонального голосування знімається чи відкладається.

“Ми ще тиждень тому запропонували почати з того, що, власне, сьогодні відбулося – протестувати систему «Рада-3» з сенсорною кнопкою в присутності народних депутатів та журналістів. І якщо сенсорна кнопка не забезпечує виключно персонального голосування, тоді, поки розробляється нова система для голосування, згідно з регламентом, депутати повинні голосувати підняттям рук”, - підкреслив заступник керівника фракції “УДАР” Віталій Ковальчук.

В “УДАРі” зазначають, що через своє небажання забезпечити персональне голосування керівництво парламенту і фракції Партії регіонів намагається пов’язати цю проблему виключно із сенсорною кнопкою. В “УДАРі” підкреслюють, що законну роботу парламенту - персональне голосування депутатів може забезпечити не тільки кнопка, а й інші способи голосування, прописані у регламенті.

“Поки депутати від “УДАРу”, блокуючи президію, працювали над законопроектами, Партія регіонів в цей час мудрувала, як дискредитувати кнопку. Замість того, щоб взяти і забезпечити персональне голосування”, - підкреслив народний депутат від “УДАРу” Ростислав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, під час тестування системи для голосування з сенсорною кнопкою депутати з фракції Партії регіонів продемонстрували, що за допомогою мобільного телефону та інших технічних засобів можна проголосувати за кількох депутатів.

Зокрема, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов приклав свій мобільний телефон до системи «Рада», показуючи, як на нього реагує сенсорна кнопка, і таким чином проголосував з двох депутатських місць, продемонструвавши, що можна голосувати не лише за себе, але і за колег.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк після тестування заявив, що відбулося втручання у систему «Рада-3» і її було перероблено так, що час утримування сенсорної кнопки під час голосування скорочено з 10 до 8 секунд,– і за дві секунди можна встигнути проголосувати за депутата-сусіда.